Na cesti med Tratami in Lenartom v prometni nesreči umrl 10-letni otrok

Mariborski policisti so obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti med Tratami in Lenartom, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in 10-letni kolesar. Oba so reševalci zaradi poškodb pripeljali v mariborski klinični center. Okoli pol enajste ure zvečer so bili policisti obveščeni, da je desetletnik na žalost umrl.

Po informacijah mariborskih policistov se je v ponedeljek nekaj minut čez 16. uro na regionalni cesti med Tratami in Lenartom izven naselja Ledinek zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 45-letni voznik motornega kolesa in 10-letni otrok kot voznik kolesa. Fotografija je simbolična. FOTO: Aljoša Kravanja Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko sta voznik motornega kolesa in kolesar vozila iz smeri Trat proti Lenartu. V bližini kilometrske označbe je otrok začel zavijati v levo na stransko cesto, voznik motornega kolesa pa ga je začel prehitevati in pri tem s prednjim delom motornega kolesa trčil v kolo, zaradi česar sta oba padla po vozišču. Otrok med vožnjo kolesa ni uporabljal zaščitne čelade. Aktiviran je bil helikopter Slovenske vojske, ki je opravil prevoz poškodovanega otroka v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškode. Tudi voznik motornega kolesa je bil v mariborski UKC odpeljan z reševalnim vozilom, kjer so ugotovili, da se je v nesreči lažje telesno poškodoval. Voznik motornega kolesa je opravil tudi alkotestom, ki je pokazal, da ni vozil pod vplivom alkohola. Mariborski policisti so sporočili, da so bili okoli pol enajste ure zvečer obveščeni, da je otrok, ki je bil udeležen v nesreči, na žalost umrl. V nesreči je nastala tudi premoženjska škoda, ki znaša po nestrokovni oceni 1150 evrov.