Brez izpita, ignoriral pozive policistov. Kazen: 3700 evrov in 26 kazenskih točk

Policisti Policijske postaje (PP) Bovec so v sodelovanju s policisti Specializirane enote za nadzor prometa (SENP) Generalne policijske uprave (GPU) minuli vikend poostrili nadzor cestnega prometa na Severnem Primorskem.

Kontrolirali so 31 motornih koles in 15 osebnih vozil. Skupaj so izdali deset plačilnih nalogov državljanom Slovenije in 14 glob na kraju prekrškov tujcem. V postopkih so skupaj odredili 17 preizkusov alkoholiziranosti. Vsi so bili v okviru dovoljenih vrednosti. Iz prometa so policisti SENP izločili deset motornih koles, ki niso izpolnjevala predpisanih pogojev glede hrupa, je ugotovitve poostrenega nadzora cestnega prometa 4. in 5. julija v Zgornjem Posočju povzel predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Pri tem je izpostavil 56-letnega voznika motornega kolesa, ki se je na cesto podal kljub začasno odvzetemu vozniškemu dovoljenju. Voznik predpisanega znaka policistov ni upošteval in je odpeljal naprej. Kljub temu so ga možje v modrem uspešno zaustavili v bližini Kobarida. Policisti SENP so tam ugotovili, da vozi v času izvrševanja ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so policisti PP Bovec na pristojno okrajno sodišče zoper njega podali obdolžilni predlog in mu zasegli vozilo. Voznik je bil v času postopka tudi pod vplivom alkohola (0,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Zaradi več ugotovljenih kršitev so mu policisti SENP izdali plačilni nalog in izrekli globo v skupnem znesku 3700 evrov in 26 kazenskih točk. O vožnji v času odvzema vozniškega dovoljenja pa bo odločalo še okrajno sodišče, navaja Božnik.

Prekoračitve hrupa in hitrosti: 180 km/h pri omejitvi 90 km/h



Policisti SENP so pri 14 motornih kolesih izvedli tudi meritve hrupa; vrednost je bila presežena kar pri 13 motornih kolesih. Večina od teh ni imela vgrajenega dušilca zvoka, v dveh primerih pa je bil hrup presežen zaradi iztrošenosti izpušne cevi. Kršitve prekoračitve hrupa so bile ugotovljene tako pri slovenskih kot tujih državljanih.

Najpogostejše kršitve voznikov so sicer neprilagojena hitrost, neupoštevanje talnih označb, prekoračitve hitrosti, vožnja preblizu desnega roba vozišča, prehitevanje v ovinku in pod vrhom klanca, prehitevanje v času, ko nima dovolj prostora za varno prehitevanje (škarje), neuporaba smernikov, stran vožnje, preseganje dovoljene ravni hrupa, redko alkohol oziroma manjše vrednosti ter redko neupoštevanje znakov policistov, predelave izpušnih cevi in varnostna razdalja, našteva Božnik.

Najvišja izmerjena hitrost na območju PP Bovec je sicer bila 148 kilometrov na uro (km/h), pri omejitvi 90 km/h, na cesti izven naselja, prejšnji konec tedna (konec junija) pa celo 180 km/h pri omejitvi 90 km/h na cesti izven naselja.

"Glede na večje število ugotovljenih kršitev prekoračitev hitrosti, nepravilnih prehitevanj in drugih kršitev, stanje ni zadovoljivo. Zato policisti opozarjamo udeležence v cestnem prometu ne večjo odgovornost pri vožnji in spoštovanje ostalih udeležencev v cestnem prometu," je kritičen predstavnik za odnose z javnostmi novogoriške policijske uprave.

Med najbolj izpostavljenimi vozniki so na območju PP Bovec ravno vozniki motornih koles, pri čemer policisti ugotavljajo, da največ prometnih nesreč povzročijo ravno vozniki enoslednih motornih vozil in sami utrpijo največ poškodb.



Glede na to pozivajo vse voznike, da vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in svojim sposobnostim.

Na cestah na območju PP Bovec oziroma Zgornjega Posočja kot tudi na drugih območjih PU Nova Goricah pa bodo tudi v prihodnje med poletno turistično sezono pogosteje izvajali poostrene nadzore cestnega prometa, pri čemer bodo sodelovali tudi policisti SENP. Ti nadzori bodo še posebej usmerjeni na relacije oziroma območja, kjer je problematika zgoraj navedenih kršitev izstopajoča, še izpostavljajo na PU Nova Gorica.