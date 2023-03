Na črno zaposloval državljane Severne Makedonije

Policisti so 4. marca letos na enem od gradbišč na Bovškem ugotovili kršitev zakonodaje, ki ureja prebivanje in zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji.

Policisti so med nadzorom med drugim ugotovili, da posamezni delavci na gradbišču, vsi državljani Severne Makedonije, ki so stari 35, 47, 51 in 56 let, nimajo urejenega delovnopravnega statusa. Ker so obstajali razlogi za sum, da je njihov delodajalec, sicer samostojni podjetnik z območja PU Nova Gorica, s tem, da je zaposlil omenjene delavce in jih ni prijavil v ustrezna zavarovanja, storil kaznivo dejanje zaposlovanje na črno.

Prav tako so policisti zoper posamezne tuje državljane ukrepali zaradi kršitve določil Zakona o tujcih in Zakona o prijavi prebivališča. O zadevi so s policisti sodelovali tudi uslužbenci FURS, ki so na delovišču izvedli določene ukrepe zoper tuje delavce, skladno s svojimi pristojnostmi.