Navijači v policista vrgli topovski udar

Na sobotnem večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo so morali policisti obravnavati več varnostnih dogodkov. Že pred začetkom tekme so uspešno preprečili spopad navijačev obeh klubov, pri čemer je bil lažje poškodovan policist. Trem posameznikom so izdali plačilne naloge - prvega zaradi meta pločevinke v policiste, drugega zaradi posedovanja pirotehnike, tretjega pa zaradi kršenja javnega reda.

V soboto je bila na Ljudskem vrtu odigrana prvenstvena tekma med Mariborom in Olimpijo, policisti pa so tekom dogodka obravnavali več varnostnih dogodkov. Že pred začetkom derbija so na južni tribuni pri pregledu našli pirotehniko, in sicer 10 dimnih bomb. Kasneje so mariborski policisti na Mladinski ulici izvajali spremstvo navijačev Olimpije. Policisti so navijačem Maribora preprečili neposredno srečanje z navijači gostujočega kluba. Ko so Mariborčani uvideli, da ne bodo mogli prebiti policijske postavitve, so večje število pirotehničnih sredstev vrgli proti policistom ter se takoj za tem razbežali v smeri Gregorčičeve ulice. Pri tem je neznana oseba iz skupine navijačev v policista vrgla topovski udar, pri čemer je policist utrpel lažje poškodbe. Identiteta storilca ni bila ugotovljena, saj je ta zbežal skupaj z množico.

Na večnem derbiju v soboto je zmagala ljubljanjska Olimpija. FOTO: Aljoša Kravanja

Ob 15.50 uri so policisti na Maistrovi ulici v Mariboru obravnavali kršitelja, ki je iz skupine gostujočih navijačev v smeri policistov vrgel pločevinko piva, zaradi česar mu je bil izdan plačilni nalog. Zoper osebo je bila uporabljena tudi telesna sila. Ob 16.07 uri so policisti na vhodu za gostujoče navijače obravnavali osebo, ki je posedovala pirotehniko - baklo. Kršitelju je bila bakla zasežena, zoper njega pa bo uveden hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Nekaj minut kasneje pa so policisti obravnavali osebo, ki je kršila javni red s tem, da je brcala v infrastrukturo NK Maribora in žalil policiste. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog. Okoli 17. ure so policisti, ki so opravljali naloge v zvezi z varovanjem nogometne tekme na zahodnem delu stare tribune, ugotovili, da je v navijače NK Maribora s strani gostujočih navijačev, priletela bakla. Zaradi preprečitve kontakta med obema navijaškima skupinama, so policisti posebne enote naredili postavitev policistov med obema skupinama. Oškodovanec se je kasneje sam zglasil pri policistih in prijavil, da ima poškodovana oblačila. Zoper neznanega storilca bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Okoli 17.30 ure so policisti ponovno ugotovili, da je bila vržena bakla v isti sektor, s strani organiziranih gostujočih navijačev. V zvezi z opisanim je bilo preko ozvočenja na stadionu podano opozorilo navijačem, da prenehajo z ravnanjem, sicer bo policija izpraznila del stadiona. Ob 17.59 uri je mariborska policija prejela obvestilo o požaru smetnjaka v križišču Gregorčičeva in Gledališka ulica, kjer naj bi skupina navijačev zažgala smeti. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so s kraja poročali, da je en keson popolnoma zgorel, dva pa sta poškodovana. V nadaljevanju so požar pogasili gasilci. Zadevo obravnavamo kot kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari.

Policisti so že pred tekmo Violam preprečili napad na gustojoče navijače, kasneje na tekmi pa so ti prižigali večje število bakel zaradi česar so morali začasno prekiniti tekmo. FOTO: Aljoša Kravanja