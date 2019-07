Na Dobu preprečili poskus pobega obsojenca

Iz zavoda za prestajanje kazni zapora na Dobu je danes poskušal pobegniti obsojenec. Poskus pobega so preprečili pravosodni policisti. Kot so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, se je obsojenec pri poskusu pobega poškodoval, med pravosodnimi policisti pa ni bilo poškodovanih.

Kot so še sporočili, je obsojenec, ki zaporno kazen prestaja v zaprtem dela zavoda, v času sprehoda poskusil pobegniti tako, da je preplezal ograjo sprehajališča znotraj zaprtega dela zavoda. Pri plezanju se je poškodoval po rokah. Obsojenca so po dogodku namestili v poseben prostor, obvestili so tudi zdravnika, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Več informacij bodo posredovali v ponedeljek.

V zaporu na Dobu je sicer pred dnevi prišlo tudi do dveh napadov na pravosodne policiste. V enem primeru, ko je zapornik paznika napadel z vilicami, je bil ta lažje poškodovan.