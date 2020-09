Na Dolenjskem in v Posavju prijeli šest tihotapcev migrantov

Novomeški policisti so na širšem območju Stopič pri Novem mestu popoldne najprej prijeli skupino tujcev, ki so pred tem nezakonito prečkami mejo. Po dodatnem pregledu terena so do enajste ure zvečer skupaj prijeli 49 prebežnikov iz Pakistana in Bangladeša, zraven pa še tri tihotapce, ki so ponje prišli z dvema kombijema in osebnim avtomobilom. Tihotapce so aretirali, vozila zasegli, postopki za migrante pa še trajajo.

Skoraj sočasno so brežiški policisti v bližini kraja Prilipe opazili sumljiv kombi italijanskih tablic. Ko so ga želeli ustaviti, ni upošteval modrih luči in sirene in se je z veliko hitrostjo podal v beg proti Brežicam. Policisti so ga prestregli in ustavili pri Čatežu, zraven pa so ustavili še osebni avtomobil. Trije tihotapci so skupaj peljali 39 tujcev iz Pakistana, Bangladeša in Indije, ki so pred tem nezakonito prečkali mejo. Vse tri tihotapce so pridržali, vozila zasegli, medtem ko postopki s prebežniki še niso zaključeni, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.