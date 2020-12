Na Dolenjskem zasegli puško, naboje in petarde

Policisti PP Novo Mesto so zaradi suma posesti prepovedanega orožja zbrali dokaze in pridobili odredbe sodišča za izvedbo več hišnih preiskav. Tako so 22. decembra v naselju Brezje opravili hišne preiskave pri treh osumljencih. Pri 24-letniku so našli in zasegli puško in štiri naboje, pri 33-letniku 156 prepovedanih petard in 42 nabojev, pri 31-letniku pa prepovedane tablete, tri ukradene registrske tablice in dve petardi. Policija okoliščine še preiskuje, po zaključeni preiskavi pa bo na pristojno tožilstvo podala kazensko ovadbo in uvedla prekrškovne postopke.