Na dolenjski avtocesti pogorel avtobus iz BiH

Na PU Novo mesto so za 24ur.com pojasnili, da je do požara na vozilu prišlo na avtocesti v bližini Zagrada pri Otočcu. Avtobus bosanskih registrskih oznak so namreč zajeli plameni, ki so bili posledica napake na motorju, zato je tuja krivda izključena. Vozilo, iz katerega je pravočasno izstopilo vseh 55 potnikov, se je vnelo nekaj minut za polnočjo.