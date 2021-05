Na dolenjski avtocesti s tovornega vozila padlo več zidakov

Policisti PPP Novo mesto so bili obveščeni, da je na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod s tovornega vozila padlo več zidakov. O nevarnih razmerah so takoj obvestili pristojne službe, ki so območje zavarovale in odstranile razsuti tovor. "Zaradi hitrega odziva in previdnosti ostalih udeležencev se k sreči ni zgodila prometna nesreča," so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so ugotovili, da se je to zgodilo zaradi nepravilno zavarovanega tovora. Ob kontroli tahografa v tovornem vozilu so ugotovili, da je 40-letni voznik na tem odseku po klancu navzdol vozil s hitrostjo 129 kilometrov na uro, kljub temu da je hitrost za to skupino vozil

omejena na 80 kilometrov na uro, prekoračil pa je tudi čas dovoljene vožnje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in uvedli prekrškovni postopek še zoper pravno osebo.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 74. členu določa, da tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora,

morajo biti na in v vozilu naložene in pritrjene oziroma pokrite tako, da ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega

prometa, ne povzročajo škode na cesti in objektih, ne onesnažujejo okolja, ne zmanjšujejo stabilnosti vozila, ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno, ne zmanjšujejo preglednosti vozniku in se ne razsipajo ali padajo z vozila.