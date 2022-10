Na dolenjski avtocesti trčili vozili, tri poškodovance odpeljali v bolnišnico

Malo po 17. uri se je na avtocesti med priključkoma Kronovo in Dobruška vas v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča. Trčili sta dve osebni vozili, pri tem pa so se poškodovale tri osebe.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci GRC Novo mesto, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli tri ponesrečence in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavci Darsa pa so poskrbeli za zavarovanje in odpravo posledic nesreče.

Zaradi nesreče je bil odsek avtoceste v smeri proti Obrežju zaprt. Nastajal je zastoj v obratni smeri, proti Ljubljani, kjer je delovna zapora, so še navajali na strani Prometno-informacijskega centra.