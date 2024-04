Na domu 63-letnega osumljenca našli več ukradenih motornih žag

Trebanjski policisti so preiskovali vlome v stanovanjske hiše in zbrali dovolj dokazov za pridobitev odredbe za izvedbo hišne preiskave. Včeraj so obiskali dom 63-letnega osumljenca z območja Velike Loke.

Tam so našli in zasegli ukradeni motorni žagi znamke Stihl, ki izvirata iz vloma v stanovanjsko hišo v okolici Trebnjega v začetku aprila. Policisti so zasegli še štiri motorne žage znamke Husqvarna, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora. Po oceni Policije so bile tudi te ukradene.

Policija vse morebitne oškodovance vlomov oz. tatvin, ki bi prepoznali motorne žage znamke Husqvarna, poziva, naj pokličejo na Policijsko postajo Trebnje, in sicer na številko 07 346 27 00.