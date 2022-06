Na domu Mariborčana odkrili skrivni prostor za gojenje konoplje

Kriminalisti so med hišno preiskavo na domu osumljenca našli in zasegli skupno 1,5 kg prepovedane droge konoplje-rastline in okoli 10 ml konoplje - smole ter predmete, namenjene pakiranju in preprodaji te droge. 46-letnika so pridržali.

V neposredni bližini stanovanjske hiše so kriminalisti našli v zemljo izkopan prostor za gojenje konoplje, v katerem je imel osumljenec posajeno 301 sadiko. Ugotovili so še, da je 46-letnik električno napeljavo v skrivnem prostoru nezakonito priklopil na bližnjo elektro omarico, s čimer je izvršil kaznivo dejanje tatvine.

Po zbranih obvestilih bodo kriminalisti zoper osumljenca podali kazensko ovadbo, in sicer zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Ovadba ga bo doletela tudi zaradi tatvine.

Za prvo kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do 10 let, za tatvino pa še zapor do treh let.