Na drugem avtomobilu pustil odtis svoje registrske številke

Škofjeloški policisti so konec tedna uspešno rešili prometno nesrečo s pobegom, ki jo je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji povzročil voznik osebnega avtomobila, je sporočil predstavnik kranjske policijske uprave Bojan Kos.

Voznika, ki je v križišču trčil v avtomobil pred njim in po nesreči odpeljal, so izsledili "s kombinacijo klasičnega zbiranja obvestil in delne registrske oznake, ki je ostala odtisnjena na zadnjem odbijaču avtomobila oškodovanke", je pojasnil Kos.



Udeleženec prometne nesreče mora:

1. ustaviti vozilo;

2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča;

3. pomagati poškodovanim;

4. obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. kategorije;

5. soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči;

6. osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke;

7. ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Če je treba rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne nesreče začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se mora takoj, ko je to mogoče, vrniti.