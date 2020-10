Na Dunaju mama ubila tri majhne otroke

Ženska, ki naj bi prihajala iz Nepala, je otroke ubila v stanovanju v dunajskem okrožju Donaustadt. Po poročanju avstrijskih medijev je vse tri zadušila, nato pa poskusila narediti samomor. Po neuspešnem poskusu je okoli 5.30 zjutraj poklicala policijsko številko za nujne primere in umore tudi priznala.

Po prejetem klicu so policisti odhiteli v večstanovanjsko hišo, kjer so našli trupli osemmesečnega otroka in triletne deklice. Čeprav so mediji sprva poročali, da so bili vsi trije otroci ženskega spola, je policija popravila poročilo, v katerem je zapisano, da je bil najmlajši pravzaprav deček, poroča Kronen Zeitung. Najstarejšo deklico, staro devet let, so prepeljali v bolnišnico, kjer so se zdravniki za njeno življenje borili še dobro uro, a neuspešno.

Obdukcije otrok bodo opravili v soboto zvečer, a predhodna forenzična diagnoza kaže, da je vzrok smrti vseh treh otrok zadušitev. Po besedah tiskovnega predstavnika policije Paula Eidenbergerja je imela domnevna storilka na rokah poškodbe, ki niso bile tako hude, da bi jo morali odpeljati v bolnišnico. Šlo je za površinske ureznine z nožem.

Žensko je zdravnik ocenil kot prisebno, policisti jo bodo zaslišali s pomočjo tolmača. Pogovorili se bodo tudi z očetom otrok, ki je sicer živel ločeno. Preiskovalci so mu grozno novico sporočili na delovnem mestu v restavraciji v okrožju Alsergrund.

V družini, ki je v Avstriji živela že več let, je pred nekaj tedni prišlo do nasilnega prepira, ki se je končal z izgonom 44-letnika. "Uvedena je bila prepoved vstopa in približevanja, ki se je končala konec septembra in ni bila podaljšana, čeprav bi 31-letnica to lahko zahtevala," je dejal tiskovni predstavnik policije.

Preiskovalci so ogled kraja zločina zaključili popoldne, vendar vse podrobnosti ozadja dogajanja še niso znane.