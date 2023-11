Na dvorišče hiše v Vipavi pritekla psa in pogrizla domačega psa

Ajdovski policisti so bili v torek dopoldne obveščeni, da sta v Vipavi na dvorišče stanovanjske hiše pritekla dva psa ter pogrizla in poškodovala drugega psa.

Policisti PP Ajdovščina so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta psa last 60-letne domačinke, eden od psov pa je z odločbo pristojnega organa celo opredeljen kot nevaren in bi morala lastnica zanj skrbeti in ga zavarovati pod posebnimi pogoji, ki jih določa Zakon o zaščiti živali.

O dogodku so policisti obvestili dežurno inšpektorico UVHVVR, zoper lastnico pa so uvedli prekrškovni postopek.