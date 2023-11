Na električnem skiroju pijan trčil v steno in padel

V soboto, nekaj po 15. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči v Kamniku, v kateri je bil samoudeležen voznik električnega skiroja.

Policisti so ugotovili, da je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (1,02 mg/l) trčil v steno objekta in padel. Pri tem se je lažje poškodoval. Zoper povzročitelja bo uveden prekrškovni postopek.