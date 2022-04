Med poukom angleščine na učence padel omet, od ponedeljka šolanje na daljavo

Kot so nam pojasnili na ministrstvu za šolstvo, je odpadel del ometa v eni od učilnic OŠ Miška Kranjca v Ljubljani in lažje poškodoval pet učenk, ki so jih že oskrbeli. Pojasnili so, da so v stiku z ravnateljem osnovne šole. Kot smo izvedeli, sta dve učenki poiskali pomoč v UKC Ljubljana.

Danes okoli 12. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o dogodku na eni izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Ljubljane, v katerem je bilo po prvih podatkih lažje poškodovanih pet učencev. Po do sedaj zbranih podatkih je v enem izmed prostorov s stropa odpadel del ometa in poškodoval otroke, ki so bili v sobi.

V ponedeljek bodo imeli vsi učenci od 5. do 9. razreda pouk na daljavo. Fabčičeva upa, da se bodo lahko kmalu vrnili v šolske klopi. To pa je odvisno od ekipe gradbenega inštituta ZRMK, ki bo v ponedeljek izvedla varnostni pregled šole.

Od ponedeljka, 11. aprila, bo pouk za učence od 5. do 9. razreda začasno potekal na daljavo. Za učence od 1. do 4. razreda bo pouk potekal v prostorih šole, v novozgrajenem prizidku, v katerem pouk poteka že od 28. marca 2022.

Meta Gabron , vodja službe za razvojne projekte in investicije pri MOL, je povedala, da dogodek ni povezan s pravkar zaključeno gradnjo. "Danes po dogodku smo odreagirali in stanje pogledali z inženirji. Nadaljnji ukrepi se bodo pregledali nemudoma. Iz prostorov smo umaknili vse, kar je potrebno za izvajanje pouka, ki bo do nadaljnjega potekal na daljavo."

Pred tem je izjavo za javnost podala tudi MOL. "Ker na tej šoli potekajo obnovitvena dela, sporočamo, da v tem delu stavbe ne potekajo nobeni posegi ali gradbena dela. Trenutno se dela izvajajo v avli, jedilnici in zunaj objekta in niso vplivala na nastale poškodbe," so pojasnili na MOL. "Na Mestni občini Ljubljana smo skupaj z nadzornikom prepovedali uporabo vseh učilnic v tem delu šole. Prav tako smo angažirali strokovnjaka gradbenega Inštituta ZRMK, ki bo pregledal celotni strop in podal nadaljnja navodila."

"Ravnatelj šole je starše otrok takoj obvestil o dogajanju in vse učence, ki so imeli pouk v starem delu šole, poslal domov, za mlajše pa organiziral podaljšano bivanje v novem prizidku. O dogodku so bili takoj obveščeni reševalci, ki so oskrbeli poškodovane učence, in Policija," so pojasnili.

Na Mestni občini Ljubljana obžalujejo današnji dogodek. "Ves čas skrbimo za varnost otrok v šolah, kar dokazujejo številne prenove in izboljšave, ki smo jih izvedli v zadnjih letih. Dogajanje na šoli bomo spremljali še naprej in skupaj z vodstvom šole skrbeli za varnost otrok."

V šoli poudarjajo, da v tem delu stavbe ne potekajo nobena gradbena dela in da ni indicev, da bi poškodbe nastale zaradi del, ki potekajo v avli, jedilnici in zunaj objekta. Kaj je vzrok dogodka - trenutno ni jasno nikomur. "Preden smo začeli z deli, je bila šola pregledana in ni bilo indicev, da je kaj narobe," je povedal ravnatelj Tadej Šeme. Zdaj, ko vse prihaja za njimi, so neizmerno srečni, da ni bilo hujših poškodb - računa pa ravnatelj na preiskavo, ki bo pokazala, kaj je vzrok za dogodek.