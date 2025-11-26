Svetli način
Na Facebooku pozival k nasilnemu upiranju davčnim izvršbam

Novo mesto, 26. 11. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Novomeški policisti so zaradi suma hujskanja k nasilnemu upiranju postopkom uradne osebe odvzeli prostost moškemu. Prijavo je sicer podala Finančna uprava RS (Furs) po tem, ko je eden od novomeških Romov na družbenem omrežju Facebook pozval k nasilnemu upiranju davčnim izvršbam, ki jih zadnji mesec na območju jugovzhodne Slovenije izvaja Furs.

Na družbenih omrežjih je namreč v torek zaokrožila objava enega od novomeških Romov, v kateri je ta pripel posnetek domnevne davčne izvršbe v enem od romskih naselij v Trebnjem, ob tem pa pozval k nasilnemu upiranju tovrstnim postopkom.

Policija
Policija FOTO: POP TV

Na Policijski upravi Novo mesto so v zvezi s tem za STA odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati. So pa potrdili, da policisti in kriminalisti preverjajo okoliščine kaznivega dejanja hujskanja k upiranju po 302. členu kazenskega zakonika ter da so v zvezi s tem osumljencu kaznivega dejanja odvzeli prostost in ga pridržali. Omenjeni člen sicer določa, da se osebo, ki druge hujska k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov ali proti uradni osebi, ki opravlja uradno dejanje, kaznuje z zaporom do enega leta. Če zaradi takšnega hujskanja odločba ali ukrep državnega organa ni bil izveden ali je bila izvedba zelo otežena ali je to dejanje storil vodja skupine, pa se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Na Fursu so potrdili, da so s sporno objavo seznanjeni in da so o njej nemudoma obvestili policijo. Ob tem pa so zagotovili, da aktivnosti Fursa, med njimi tudi izvršbe nedavčnih obveznosti, nemoteno izvajajo naprej.

V zadnjem mesecu je sicer Furs na območju jugovzhodne Slovenije iz naslova nedavčnih obveznosti (v njih prevladuje dolg iz naslova policijskih glob), zarubil 14 vozil. Pri tem je skupen dolg 14 obravnavanih dolžnikov iz naslova nedavčnih obveznosti znašal 236.000 evrov oz. povprečno 16.857 evrov.

Trije vozniki so na kraju samem poplačali 4600 evrov dolga in jim zaradi tega vozila niso zarubili, so še navedli.

