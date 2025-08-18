Svetli način
Črna kronika

Po gasilski veselici v Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika

Slovenska Bistrica, 18. 08. 2025 18.03 | Posodobljeno pred eno minuto

Mojca Hanžič , U.Z.
Za našo televizijo sta spregovorila mama in pretepeni 17-letni Mariborčan, ki je še vedno na zdravljenju v UKC Maribor. Nanj naj bi se, kar je razvidno tudi iz posnetkov, ki smo jih pridobili, spravilo več oseb. Kot navaja njegova mati, so mu izbili zobe, poškodovano ima tudi oko. Ogorčena starša naj bi del dogajanja celo spremljala prek videoklica.

Pretep se je zgodil v noči na nedeljo, potem ko je 17-letnik zapustil prizorišče gasilske veselice v Slovenski Bistrici. Iskal naj bi prijatelja, se z neznanci zapletel v pogovor, ti pa naj bi ga nato napadli.

"Šel je ven pri izhodu in začel spraševati tam ljudi, če je kdo videl tega in tega fanta, da ima belo majico gor, in so ga naenkrat začeli potiskati, pretepati, brcati, boksati ... Sprva jih je bilo – ne ve točno – ali šest ali osem, ljudje so okoli stali in snemali, pa nihče ni nič naredil, nihče pomagal," je za oddajo 24UR povedala mama pretepenega fanta.

Pretep v Slovenski Bistrici
Pretep v Slovenski Bistrici FOTO: POP TV

Več o dogajanju si boste lahko ogledali v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV!

pretep slovenska bistrica mariborčan gasilska veselica
Kje je Neja?

ISSN 1581-3711
