Po gasilski veselici v Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika

Pretep se je zgodil v noči na nedeljo, potem ko je 17-letnik zapustil prizorišče gasilske veselice v Slovenski Bistrici. Iskal naj bi prijatelja, se z neznanci zapletel v pogovor, ti pa naj bi ga nato napadli.

"Šel je ven pri izhodu in začel spraševati tam ljudi, če je kdo videl tega in tega fanta, da ima belo majico gor, in so ga naenkrat začeli potiskati, pretepati, brcati, boksati ... Sprva jih je bilo – ne ve točno – ali šest ali osem, ljudje so okoli stali in snemali, pa nihče ni nič naredil, nihče pomagal," je za oddajo 24UR povedala mama pretepenega fanta.