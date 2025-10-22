Svetli način
Črna kronika

Na Golteh povsem zgoreli dve koči

22. 10. 2025 10.20

K.H.
9

V jutranjih urah je požar zejal in v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. Ogled kraja še poteka, zakaj je zagorelo, policisti še preiskujejo.

Gasilci splošna-8
Gasilci splošna-8 FOTO: Aljoša Kravanja

Malo pred 7. uro zjutraj so na Policijski upravi (PU) Celje prejeli obvestilo o požaru na Golteh. Ogenj je v celoti uničil sosednji koči v Radegundi, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. 

"Materialna škoda bo visoka. Vzrok požara še ni znan," so sporočili iz PU Celje.

Pri gašenju požara posredujeta PGD Mozirje in PGD Rečica ob Savinji.

Na kraju je ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki opravlja ogled kraja požara. 

golte koča radegunda požar
srecnii
22. 10. 2025 11.10
Ker je nekdo namerno zakuril, gor vabijo ljudi, pacajo, serjejo, vse pride v vodo in ljudje po dolinah to pijejo.
ODGOVORI
0 0
travc
22. 10. 2025 11.02
+4
Sumljivo mi je to.
ODGOVORI
4 0
Martinović
22. 10. 2025 11.01
+1
Rusi 100 %!
ODGOVORI
2 1
Borka76
22. 10. 2025 10.58
+4
Škoda koč. Edini na Golteh, kjer se je dobro jedlo in pilo. V hotelu žal pozimi kavo strežejo kar v papirnato-plastičnih lončkih in tudi postrežba v hotelu daaaaeleč zaostaja za postrežbo v tehle kočah. Res škoda.
ODGOVORI
4 0
devlon
22. 10. 2025 10.56
+2
ker so objavili, da bo ful poceni smučarska karta. Nekomu je to šlo v nos.
ODGOVORI
2 0
bančnik
22. 10. 2025 10.54
-2
Sami negativci,kako slovensko.
ODGOVORI
0 2
4krogci
22. 10. 2025 10.51
+0
Poceni karta, zdej pogorelo…hmmm neki smrfi tle!
ODGOVORI
1 1
Sionist
22. 10. 2025 10.48
+4
Pa ravno so se odlocili da bodo poceni karte za revne! Morda je zarto sezgala konkurenca?
ODGOVORI
4 0
4krogci
22. 10. 2025 10.52
+1
Sl pa lastniki…. Samo od sebe in po cistem nakljucju sigurno ne!
ODGOVORI
1 0
