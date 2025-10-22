Na Golteh povsem zgoreli dve koči

Malo pred 7. uro zjutraj so na Policijski upravi (PU) Celje prejeli obvestilo o požaru na Golteh. Ogenj je v celoti uničil sosednji koči v Radegundi, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti.

"Materialna škoda bo visoka. Vzrok požara še ni znan," so sporočili iz PU Celje.

Pri gašenju požara posredujeta PGD Mozirje in PGD Rečica ob Savinji.

Na kraju je ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki opravlja ogled kraja požara.