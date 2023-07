Na Gorenjskem hujša prometna nesreča: vozilo trčilo v pešca

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, se je prometna nesreča zgodila na cesti Železniki–Škofja Loka, v kraju Podlubnik. V nesreči je bilo udeleženo eno osebno vozilo in pešec, na kraju so interventne službe.

Po prvih podatkih gre za hujšo prometno nesrečo. Prometni policisti opravljajo ogled, zato bo cesta na tem odseku do nadaljnjega zaprta za ves promet.

Obvoz je urejen po vzporednih lokalnih cestah.