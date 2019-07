Na Gorenjskem kolesar ponoči trčil v mačka

Kolesarja so prepeljali v zdravstveno ustanovo, so za STA pojasnili na kranjski policijski upravi. Kolesar je sicer med vožnjo uporabljal luč, odsek ceste pa je delno osvetljen. Ker gre za strnjeno stanovanjsko naselje, živali pogosto prečkajo cesto. Usoda mačka po trku policistom ni znana.

Ob tem policisti kolesarjem svetujejo, naj skrbno opazujejo promet ter predvidevajo ravnanje in morebiten razvoj dogodkov na cesti. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti so luči in odsevniki na kolesu obvezni. Priporočljiva pa so tudi svetla oblačila, da lahko kolesarje ostali udeleženci v prometu lažje opazijo.