Na Gorenjskem kradli kolesa, zaklepajo naj jih tudi dostavljavci

Kranjski policisti so v četrtek ob pol sedmih zjutraj naprej obravnavali vlom v garažo. Neznani storilec je nasilno vstopil skozi garažna vrata v notranjost garaže in si protipravno prilastil e-kolo, gorsko kolo in cestno kolo. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.

Le deset minut pozneje so obravnavali tatvino treh koles, ki so bila prislonjena ob hišo in niso bila zaklenjena. Neznani storilec je tatvino izvršil čez noč. Tudi v tem primeru je bil lastnik oškodovan za več tisoč evrov.

Radovljiški policisti pa so včeraj okoli 8.50 obravnavali tatvino dveh koles iz enega od kampov. Neznani storilec si je protipravno prilastil e-kolo in kolo, škoda se prav tako meri v tisočih evrov.