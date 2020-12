Na Gorenjskem poskus uboja, osumljenec v priporu

Gorenjski kriminalisti so včeraj s kazensko ovadbo na pristojno sodišče privedli osumljenca poskusa uboja s tega ponedeljka, so sporočili s PU Kranj.

Kot so zapisali, obstaja utemeljen sum, da je osumljeni s kuhinjskim nožem in povzročitvijo telesnih poškodb med prepirom poskušal ubiti oškodovanca.

Tega so po dogodku s hujšimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Kot so sporočili policisti, njegovo življenje ni več ogroženo. Osumljeni je bil pod vplivom alkohola, policisti so ga prijeli na kraju. Kot so dodali, se osumljeni in žrtev poznata. Policijo je na pomoč poklical sam oškodovanec.