Na Gorenjskem šest nesreč s poškodbami v manj kot uri

"Na Polici pri Naklem sta trčila kombi in motorist. V Dragi in Železnikih na škofjeloškem območju sta se zgodili dve nesreči med osebnim avtomobilom in kolesarjem. V Kokri sta trčila traktorist in kolesar. Na Hrušici sta čelno trčila dva avtomobila. Še dve nesreči pa sta se zgodili v Lahovcah, kjer gorenjskim policistom pomagajo tudi policisti avtocestne policije," je predstavnik PU Kranj Bojan Kos naštel nesreče, ki so se zvrstile v manj kot eni uri med 15.45 in 16.35.

Poziv k večji previdnosti, zbranosti in prilagojeni hitrosti je zato na mestu.