Na Gorenjskem v torek vse prometne nesreče 'povzročile' srne

Najprej so ob 7.45. dobili klic, da se je zgodila prometna nesreča na Belci, saj je voznik trčil v srno. Na približno istem kraju sta se zgodili še nesreči ob 17.45. in danes ponoči, prav tako zaradi povoženja divjadi.

Policisti so na Gorenjskem v torek obravnavali štiri prometne nesreče. Vse štiri pa so imele isti imenovalec: zgodile so se po tem, ko je na cesto skočila divjad.

Sicer pa so očitno srne in druge divje živali precej aktivne na Gorenjskem, saj so policisti ta mesec zabeležili prometne nesreče s povoženjem divjadi še v Spodnjih Dupljah, na Blejski Dobravi, v Spodnji Lipnici, Tenetišah, na glavni cesti Žirovnica–Lesce ter v Tabrah in Besnici.

"Vse nesreče razen v Tabrah so se zgodile zjutraj ali zvečer, ko je bila tema," so pojasnili na PU Kranj. Voznike zato pozivajo k večji previdnosti na območjih, kjer srečujejo divjad in kjer na to nevarnost opozarja prometna signalizacija. Žival trčenja ne more preprečiti, voznik jo lahko, so še poudarili gorenjski policisti.