Na Gorenjskem več primerov nedovoljenega beračenja

Kranjski policisti so včeraj obravnavali kar pet primerov nedovoljenega beračenja in zbiranja prispevkov. Državljane Romunije so dvakrat obravnavali na Primskovem, po enkrat pa v Lescah in na Bledu.

Prejeli pa so tudi prijavo za zbiranje prispevkov v Tržiču, kjer naj bi dva tujca zbirala podpise in denar za gluhoneme. Ko sta zaznala, da jih ljudje opazujejo, sta se odpeljala. V primeru beračenja je šlo za vsiljiva dejanja Romunov, v primeru zbiranja prispevkov pa za dejanje brez predpisanega dovoljenja. Omenjene tujce so policisti obravnavali v prekrškovnih postopkih in jih kaznovali z globo.