Kaj se je ponoči dogajalo na Gorenjskem, še ni povsem znano, ve se le, da je ena oseba v dogodku umrla, drugo pa so policisti prijeli. Gorenjski policisti so namreč sporočili le, da obravnavajo sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Ker preiskava še poteka, več informacij ne morejo posredovati.