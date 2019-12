Na gorenjski avtocesti kar dve prometni nesreči zaradi neoznačenega vozila

Kranjski policisti so danes na gorenjski avtocesti obravnavali dve prometni nesreči. Prva se je zgodila na pospeševalnem pasu avtocestnega priključka Brezje proti Karavankam. Vozniku je na tem pasu zmanjkalo goriva in je osebni avtomobil tam pustil neoznačen. Vanj je potem trčila voznica, ki se je vključevala na avtocesto. Po trčenju je njeno vozilo odbilo na vozni pas avtoceste, sama pa je iz vozila izstopila. Tudi njeno vozilo po nesreči ni bilo označeno in je vanj po določenem času trčil voznik kombija, ki se je pripeljal v smeri Karavank. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so pri vozniku kombija opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal na pozitiven rezultat.