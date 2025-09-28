Na gorenjski avtocesti trčil v ograjo in avtobus

Nesreča se je zgodila med priključkom Brezje in viaduktom Peračica v smeri proti Ljubljani.

Po do zdej znanih podatkih Policije je 34-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v varnostno ograjo in nato v avtobus, ki je vozil za njim, njegov voznik pa se je v tem času umikal na prehitevalni pas, da bi preprečil trčenje.

Voznik avtomobila je bil lažje telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v Jesenice, zanj kot povzročitelja nesreče policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci, nihče od potnikov na avtobusu pa v prometni nesreči ni bil telesno poškodovan, še sporočajo s Policijske uprave (PU) Kranj.