Črna kronika

Na gorenjski avtocesti trčil v ograjo in avtobus

Brezje, 28. 09. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 6 minutami

T.H.
Gorenjski prometniki so v petek okoli 18.30 obravnavali prometno nesrečo na gorenjski avtocesti. 34-letni prehitri voznik je najprej trčil v ograjo, nato pa še v avtobus. V nesreči potniki na avtobusu niso bili poškodovani, bil pa je voznik avtomobila.

Nesreča se je zgodila med priključkom Brezje in viaduktom Peračica v smeri proti Ljubljani.

Nesreča se je zgodila med priključkom Brezje in Peračico
Nesreča se je zgodila med priključkom Brezje in Peračico FOTO: Promet.si

Po do zdej znanih podatkih Policije je 34-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v varnostno ograjo in nato v avtobus, ki je vozil za njim, njegov voznik pa se je v tem času umikal na prehitevalni pas, da bi preprečil trčenje.

 Voznik avtomobila je bil lažje telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v Jesenice, zanj kot povzročitelja nesreče policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci, nihče od potnikov na avtobusu pa v prometni nesreči ni bil telesno poškodovan, še sporočajo s Policijske uprave (PU) Kranj. 

nesreča gorenjska brezje peračica
