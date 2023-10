Z rdečim mercedesom po gorenjski avtocesti divjal kar 209 kilometrov na uro

Gorenjski policisti so čez vikend imeli kar nekaj dela z vozniki, ki so vozili nad najvišjo dovoljeno hitrostjo. Tako so samo v enem dnevu ugotovili 34 kršitev voznikov, od tega jih je 32 prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost, izstopal pa je predvsem voznik rdečega mercedesa, ki je v smeri Ljubljane – v bližini Voklega – divjal s hitrostjo 209 kilometrov na uro.

Veliko prometnih nesreč je posledica prekoračene dovoljene hitrosti in nespoštovanja ustrezne varnostne razdalje voznikov motornih vozil. Gorenjski policisti so čez vikend izvajali nadzor na gorenjski avtocesti in našli kar nekaj kršiteljev, ki ne spoštujejo zakonov. Od vseh je najhitreje divjal voznik rdečega mercedesa, s hitrostjo 209 kilometrov na uro v smeri Ljubljane, v bližini Voklega. Globa za tako prekoračitev je 1200 evrov in devet kazenskih točk. Poleg njega so v soboto odkrili še 33 kršitev, 32 jih je prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost, dva pa sta vozila na prekratki varnostni razdalji. icon-expand Voznik rdečega mercedesa je vozil s hitrostjo 209 kilometrov na uro. FOTO: Policija Nedelja je bila za policiste še napornejša. Kar 89 kršitev, od katerih jih je 70 prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost, 17 voznikov pa je vozilo na prekratki varnostni razdalji. Eden od voznikov je bil tudi pozitiven na prepovedane droge po odrejenem hitrem testu, strokovni pregled pa je odklonil. Policisti so prav tako ugotovili prekršek voznika, ki je v avtomobilu na sopotnikovem sedežu prevažal otroka, ki ni bil ustrezno privezan. Tudi v nedeljo je eden izmed voznikov posebej izstopal, in sicer voznik belega audija, ki je vozil v smeri Karavank in v bližini izvoza Kranj zahod peljal s hitrostjo 184 kilometrov na uro. Hitrosti ni zmanjševal, temveč jo je v bližini izvoza Naklo še povečal na 185 kilometrov na uro. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek. icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right Velik problem predstavljajo tudi vozniki, ki vozijo na prekratki varnostni razdalji. Policija je tako ustavila voznika, ki je vozil na razdalji 0,72 sekunde. Kot so pojasnili na Policiji, mora voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja). Predpisana globa za tak prekršek je 200 evrov. icon-expand Prekratka varnostna razdalja FOTO: Policija Policija je opozorila, da bodo s tovrstnimi oblikami policijskega dela še nadaljevali, ob tem pa pozivajo voznike, naj vozijo odgovorno, strpno in varno. Pomembno je, poudarjajo, da se upošteva omejitev hitrosti, saj sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja še vedno med glavnimi vzroki za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami.