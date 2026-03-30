Črna kronika

Na Goriškem pet požarov v eni noči: so bili podtaknjeni?

Nova Gorica , 30. 03. 2026 16.03 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
gasilci, splošna-1

Policisti so bili v soboto v nočnem času obveščeni o petih požarih na Goriškem, ki so se zgodili v kratkem času. Po doslej zbranih ugotovitvah novogoriških kriminalistov in policistov obstaja sum, da so bili podtaknjeni. V enem izmed požarov je nastala velika materialna škoda.

Policija je bila o prvem požaru obveščena v soboto ob 00.47 uri, in sicer, da je v Prvomajski ulici v Novi Gorici zagorela lesena koliba poleg nadstreška stanovanjske hiše, kjer so imeli lastniki spravljena drva in cisterno z večjo količino kurilnega olja. Požar se je razširil tudi na nadstrešek stanovanjske hiše. Po nestrokovni oceni je nastala večja materialna škoda v višini približno 20.000 evrov. Požar so pogasili poklicni gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica. 

FOTO: Bobo

Slabo uro kasneje oziroma ob 1.28 uri, so prejeli obvestilo o drugem požaru na Goriškem, kjer je v celoti pogorelo šest zabojnikov za komunalne odpadke. Požar so dokončno pogasili gasilci, materialna škoda znaša približno 2.000 evrov.

Le nekaj minut kasneje, ob 1.32 uri v nočnem času, je bila Policija ponovno obveščena o požaru na delovišču v Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici, kjer je zagorela in pogorela večja elektro omarica na gradbenem stroju – separatorju znamke Herrenknecht, ki je v lasti ene izmed slovenskih gospodarskih družb. Požar so pogasili poklicni gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica. Po nestrokovni oceni je nastala velika materialna škoda, ocenjena med 50.000 in 100.000 evrov. 

Ob 1.48 uri so prejeli obvestilo o četrtem požaru v ulici Pod vinogradi v Solkanu, kjer je gorelo smrečje in drugo rastlinje ob vozišču ter na večjem vrtu. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so požar pogasili. Škoda ni nastala.

Ob 1.55 ponoči so prejeli obvestilo še o petem požaru na Ledinah v Novi Gorici, kjer je zgorela manjša hiška za izposojo knjig. Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica so pogasili požar ter preprečili njegovo širjenje na bližnje parkirano osebno vozilo.

Omenjeni požari oziroma požigi so še predmet policijske preiskave, zato širši javnosti v tem trenutku druge podrobnosti še ne moremjo posredovati. O vseh obravnavanih primerih požarov na Goriškem so obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).  

V zvezi s preiskavo požarov pozivajo vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o navedenih varnostnih dogodkih, da jih nemudoma sporočijo policistom na Policijsko postajo Nova Gorica ali najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

proofreader
30. 03. 2026 17.34
To se dogaja že nekaj časa. Golobova Janšistov očiščena policija je nemočna.
