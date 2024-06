Na Goriškem ponujali lažne kredite: oškodovanca ogoljufali za več tisoč evrov

Novogoriški policisti so v četrtek obravnavali primer spletne goljufije na Goriškem. Neznani storilci so na spletni aplikaciji enega od družbenih omrežij konec lanskega leta ponujali zelo ugodne kredite. Oškodovanec pa jim je, da bi pridobil kredit, v daljšem časovnem obdobju nakazal denar, storilci pa so mu nakazali le manjšo vsoto denarja. S tem so neznani storilci oškodovanca oškodovali za več tisoč evrov.