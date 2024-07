Na gradbišču ceste med premikom stroja umrl delavec

Ob 9. uri so bili na kraj nesreče napoteni policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota, ki so skupaj z dežurno preiskovalno sodnico, dežurno državno tožilko in delovnim inšpektorjem opravili ogled kraja nesreče. "Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bil med premikom delovnega stroja poškodovan 56-letni delavec, državljan Slovenije, ki je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Murska Sobota, kjer je podlegel poškodbam. Z delovnim strojem je upravljal državljan Hrvaške," so sporočili iz Policije.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Ogrožanje varnosti pri delu kriminalisti še zbirajo obvestila, po vseh zbranih obvestilih in dokazih bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo.