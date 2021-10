Na gradbišču drugega tira umrl delavec

Na gradbišču drugega tira pri naselju Beka v občini Hrpelje-Kozina se je smrtno ponesrečil delavec, ki je padel z gradbenega odra in obležal neodziven. Prvo pomoč so mu prvi nudili sodelavci, kasneje pa gasilci GD Materija in reševalci. Oživljanje ni bilo uspešno, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Nesreča na gradbišču se je zgodila danes okoli poldneva. Gasilci PGD Materija so na spletni strani zapisali, da so ob prihodu na kraj nesreče ugotovili, da oseba ne diha, in takoj začeli z oživljanjem z uporabo defibrilatorja. Po prihodu zdravstvenega osebja so pomagali pri nadaljnji reanimaciji, vendar je oseba kljub trudu na kraju nesreče umrla. icon-expand O nesreči delavca so bile obveščene pristojne službe. FOTO: Miro Majcen