Črna kronika

Na gradbišču Emonike oseba padla z višine

Ljubljana, 13. 02. 2026 10.08

Avtor:
STA M.P.
Policija, splošna

V središču Ljubljane se je zgodila delovna nesreča. Na gradbišču Emonike je oseba padla z višine in se huje poškodovala, njeno življenje pa sicer ni ogroženo.

Na gradbišču Emonike je oseba padla z višine, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Kot so pojasnili, je oseba huje poškodovana, vendar pa njeno življenje ogroženo.

Policisti opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, so dodali. O vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili pristojno državno tožilstvo.

Poleg policistov so na kraju nesreče tudi reševalci in gasilci.

emonika gradbišče delovna nesreča policija

Zlate palice, vredne 120.000 evrov, po nesreči odvrgel v smeti

Živilska podjetja pozivajo Evropo: Ne prepovejte 'klobas' in 'burgerjev'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VirtualX
13. 02. 2026 11.04
Je ali ni? Šlamparija vsak dan...
Odgovori
+1
1 0
kekec_pokec
13. 02. 2026 10.53
Mislim no, takšne nesreče se dogajajo popolnoma vsak dan. A zdaj, če je na gradbišču Emonike je pa res treba o tem pisat. A vas je investitor plačal, da se malo publiciteta dvigne al kaj je narobe z vami novinarji.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
13. 02. 2026 10.46
oseba ali ČLOVEK ?
Odgovori
0 0
