Na gradbišču Emonike oseba padla z višine

Na gradbišču Emonike je oseba padla z višine, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Kot so pojasnili, je oseba huje poškodovana, vendar pa njeno življenje ogroženo.

Policisti opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, so dodali. O vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili pristojno državno tožilstvo.

Poleg policistov so na kraju nesreče tudi reševalci in gasilci.