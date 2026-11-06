Na gradbišču našli tri delavce brez dovoljenj, izrekli so jim globo

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so včeraj opravili nadzor s področja zaposlovanja tujcev med renoviranjem poslovnega objekta v enem od nakupovalnih centrov na območju Kranja.

Med nadzorom gradbišča so ugotovili, da trije tujci, ki so opravljali različna gradbena dela, niso imeli enotnih dovoljenj za prebivanje in delo za napotene delavce v skladu z zakonom.

Zaradi nezakonitega prebivanja v Sloveniji so jim izdali globe, plačal jih je njihov delodajalec. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo postopek zoper pravno in odgovorno osebo zaradi kršitev zakona o tujcih.

"Policisti bodo s poostrenimi nadzori nad delom in zaposlovanjem tujcev nadaljevali tudi v prihodnje. Vsem tujcem in pravnim osebam svetujemo, da si pred vstopom v Slovenijo z namenom dela predhodno pridobijo ustrezna dovoljenja," so zapisali na PU Kranj.