Na gradbišču padel šest metrov v globino, njegovo življenje je ogroženo

Včeraj okoli 14. ure so ljubljanski policisti prejeli obvestilo o dogodku, v katerem je bil na enem izmed gradbišč na območju centra Ljubljane huje poškodovan 41-letni moški. Njegovo življenje je ogroženo, so še dodali na PU Ljubljana.

Po do zdaj znanih podatkih je opravljal tesarska dela in pri tem padel skozi odprtino v prvem nadstropju zgradbe. Padel je okoli 6 metrov v globino. Hudo poškodovanega so prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, o dogodku pa je bil obveščen tudi delovni inšpektor, so še zapisali na Policiji.