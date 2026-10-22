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Na gradbišču padel šest metrov v globino, njegovo življenje je ogroženo

Ljubljana, 22. 10. 2026 08.15 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Gradbeni odpadki

Na gradbišču v središču Ljubljane se je zgodila huda delovna nesreča. Med opravljanjem tesarskih del je delavec padel skozi odprtino v prvem nadstropju. Hudo poškodovanega so prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo.

Včeraj okoli 14. ure so ljubljanski policisti prejeli obvestilo o dogodku, v katerem je bil na enem izmed gradbišč na območju centra Ljubljane huje poškodovan 41-letni moški. Njegovo življenje je ogroženo, so še dodali na PU Ljubljana.

Po do zdaj znanih podatkih je opravljal tesarska dela in pri tem padel skozi odprtino v prvem nadstropju zgradbe. Padel je okoli 6 metrov v globino. Hudo poškodovanega so prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, o dogodku pa je bil obveščen tudi delovni inšpektor, so še zapisali na Policiji.

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delovna nesreča ljubljana padec ogrožen

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KOMENTARJI1

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Arzen
22. 10. 2026 08.50
kaj ti bo varnost pri delu??? GLAVNO DA JE 10%
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