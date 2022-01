Na gradbišču v Mariboru odkrili neeksplodirano bombo: 'Ne hodite na kraj najdbe'

Na mariborski policijski upravi naprošajo predstavnike medijev, naj zaradi lastne varnosti ne hodijo na kraj najdbe in ne ovirajo dela strokovnjakov, ki so na kraju. "Ko bo bomba odstranjena, vas bomo o tem obvestili, po potrebi pa bomo o vseh ukrepih v zvezi z odstranitvijo bombe sprotno obveščali javnost," so sporočili.

Na občini ob tem opominjajo, da je mestni svet jeseni lani sprejel nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki med drugim ureja tudi področje varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Na karti mesta so predvidene tri stopnje ogroženosti, na območjih z višjo in srednjo stopnjo ogroženosti pa je pred začetkom gradbenih in drugih zemeljskih del potrebna izvedba predhodne detekcije zemljišča zaradi možnosti najdbe ostankov bomb.

Na območju Mestne občine Maribor je bilo v obdobju med 7. januarjem 1944 in 12. aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skupno 15.795 kosov bomb. Tako je možnost najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev na območjih zavezniškega bombardiranja relativno visoka in s tem povezana možnost nastanka nesreče zaradi nenadzorovane aktivacije bomb, opozarjajo na občini.

Maribor je bil v drugi svetovni vojni med najbolj bombardiranimi mesti na območju nekdanje Jugoslavije. V zadnjih letih je bila najodmevnejša najdba dveh bomb v bližini največjega nakupovalnega središča v mestu in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor oktobra 2019, ko je bila ob njuni odstranitvi potrebna evakuacija ljudi iz bližnje okolice.