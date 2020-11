Na gradu Borl pri pospravljanju žerjava umrla ena oseba, še dve poškodovani

V kraju Cirkulane se je ob 15.59 zgodila delovna nesreča, na spletu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na Policijski upravi (PU) Maribor so potrdili, da so bili o nesreči pri delu, ki se je zgodila pri gradu Borl, obveščeni malo po 16. uri. "Po do sedaj znanih podatkih je en delavec v nesreči umrl, še dva sta poškodovana. Enega od njiju so prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Ptuj, drugega v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor," je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi PU Maribor Miran Šadl.

Kot je prvi poročal spletni portal Mariborinfo, se je nesreča zgodila pri pospravljanju žerjava, postavljenega na gradu. Ptujinfo pa medtem navaja PGD Ptuj, kjer so pojasnili, da naj bi bile v času dogodka na žerjavu štiri osebe. Nesreča naj bi se zgodila, ko so se podesti ob straneh žerjava podrli in začeli drseti po ogrodju žerjava. Pri tem je ena oseba padla in umrla, dve sta poškodovani sami prišli z žerjava, enega poškodovanega pa naj bi ptujski gasilci reševali s pomočjo avtolestve in vrvne tehnike.

Policija bo več informacij predvidoma posredovala jutri

Na kraju dogodka so policisti, mariborski kriminalisti, dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju in dežurna državna tožilka iz ODT na Ptuju. Zaradi noči bodo ogled kraja nesreče prekinili in ga nadaljevali jutri. Kot so še sporočili s PU Maribor, zaradi tega trenutno tudi ni na voljo več podatkov. Več informacij o nesreči bodo javnosti in medijem lahko posredovali šele jutri, po opravljenem ogledu.

Regionalna cesta Ptuj–Zavrč je pri gradu je bila nekaj časa zaprta za ves promet. Kot je razvidno s spletne strani Prometno-informacijskega centra, je že sproščen, a še vedno oviran.