Na Gruškovju v tovornem vozilu našli pet državljanov Afganistana

Policija je na mejnem prehodu Gruškovje pri pregledu tovornega vozila našla pet državljanov Afganistana, ki so se želeli izogniti mejni kontroli in nezakonito prečkati mejo v Slovenijo. Predali so jih hrvaškim varnostnim organom.

V petek okoli 6. ure zjutraj je na mejni prehod Gruškovje pripeljal voznik tovornega vozila s turškimi registrskimi tablicami. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega dela vozila. Pri pregledu so ugotovili, da se med tovorom skriva pet državljanov Afganistana, sporočajo s PU Maribor. Pet državljanov se je poskušalo izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so policisti vse tujce predali hrvaškim varnostnim organom.