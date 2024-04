Na hitri cesti divjal 241 kilometrov na uro in prejel 1200 evrov kazni

Prometni policisti so 23-letnika ujeli med petkovim poostrenim nadzorom prometa. Na območju, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, so policisti mlajšemu vozniku z videonadzornim sistemom Provida izmerili hitrost 241 kilometrov na uro.

"Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in ustrezno ter varno reagiramo," dodajajo.