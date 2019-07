Na Hrvaškem lažni policist za več 10.000 evrov ogoljufal Slovenca

Neznani moški je prejšnji mesec poklical 58-letnika in se predstavil kot kriminalist iz Zagreba. Povedal je, da je seznanjen s pravosodnim postopkom, ki ga slovenski državljan vodi proti več družinam na Hrvaškem zaradi goljufije. Izrazil je pripravljenost, da bi pomagal 58-letniku, da bi čim prej dobil denar od ene od finančnih institucij, so danes zapisali na spletni strani varaždinske policijske uprave.

Potem ko je Slovenec sprejel ponujeno pomoč, je moški zahteval in tudi večkrat dobil denarno nadomestilo. Potem ko je prejel več deset tisoč evrov, se ni več oglašal po telefonu. Policisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin kaznivega dejanja in iskanjem storilca, so dodali.