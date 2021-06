Na Hrvaškem na fantovščini praznoval z granato: trije ranjeni

Poškodovane udeležence fantovščine so oskrbeli v bolnišnici v Požegi. Kot so poročali lokalni mediji, so bili vsi trije lažje poškodovani z delci granate.

Policija je tudi potrdila, da so prijeli 27-letnika, ki je aktiviral eksplozivno napravo. Kot so dodali, so bili vsi trije ranjeni pod vplivom alkohola.

Priče so povedale, da je nekatere udeležence zabave toliko zaneslo, da so začeli metati ročne granate. "Lahko bi se zgodila večja tragedija, a na srečo se ni," je izjavo ene od prič objavil novičarski portal pozega.eu.

Policija je še sporočila, da bodo podrobnosti dogodka znane po končani kriminalistični preiskavi.