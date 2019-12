Na Hrvaškem osem osumljenih za pranje denarja, tudi v Sloveniji

Hrvaško tožilstvo sumi, da je prvoosumljeni 54-letni hrvaški državljan med oktobrom lani in decembrom letos na območju petih držav, vključno s Slovenijo, povezal ostale osumljence in še nekatere osebe z namenom prevzema denarja, ki je bil pridobljen s kaznivimi dejanji tretjih oseb, je danes sporočil Uskok.

Sporni denar so prevzeli in prenesli na račune določenih podjetij, da bi denar potem dvignili v gotovini. Na ta način so nameravali preprečiti zaplembo denarja in zakriti sledi. Nekaj denarja pa so zadržali zase, navaja Uskok na svoji spletni strani.

Kot dodaja, je prvoosumljenec osebno ali ob posredovanju še četverice osumljenih prevzel upravljanje več podjetij, ki so bila v lasti osumljencev. V podjetja so potem postavili državljane BiH, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske in Srbije, ki so formalno opravljali direktorske naloge.

Na račune spornih podjetij so iz drugih držav nakazali najmanj 3,2 milijona evrov in 680.000 britanskih funtov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj goljufije. Prevaro so storile zaenkrat neznane osebe, ki so se lažno predstavljale kot osebe s finančnimi pooblastili. Milijonske zneske so nakazali na račune podjetij iz Pulja, pa tudi Kitajske, Slovaške in Slovenije. Zase so obdržali več kot 100.000 evrov.

Uskok sumi, da sta dva člana skupine na podoben način v štirih primerih oprala še najmanj 580.000 ameriških dolarjev. Ob tem so najmanj 580.000 kun (78.300 evrov) zadržali zase.