Na Hrvaškem ovadili šesterico, ki je utajila 6,5 milijonov, med njimi tudi Slovenec

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je pet hrvaških in enega slovenskega državljana obtožil kriminalnega združevanja ter utaje davkov in carin, so danes sporočili s hrvaškega tožilstva. Obtoženi naj bi z malverzacijami oškodovali hrvaško državo za skoraj 48 milijonov kun (6,5 milijona evrov).

Prvoobtoženi za utajo 48 milijonov kun (6,5 milijona evrov) je 53-letni hrvaški državljan, ki naj bi kot direktor štirih podjetij med aprilom 2016 in januarjem lani povezal ostale obtožence, da pri prodaji jeklenih armatur pridobijo nezakoniti zaslužek z neutemeljenim znižanjem obveznosti plačevanja davka na dodano vrednost, je objavil Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) na svoji spletni strani. Na podlagi lažne dokumentacije, s katero so zahtevali vračilo DDV, je združba oškodovala hrvaški proračun za 47,8 milijona kun (6,5 milijona evrov). Od omenjenega zneska je prvoobtoženi dvignil nekaj manj kot enajst milijonov kun ali skoraj 1,5 milijona evrov, ki jih med člane skupine razdelil osebno ali s posredovanjem 56-letnega slovenskega državljana, ki je šestoobtoženi. Prvoobtoženi je na račun slovenskega državljana in račun petoobtoženega je nakazal dvignjeno gotovino, omenjena dvojica pa je po navodilih prvoobtoženega prenakazala denar naprej, čeprav sta vedela, da gre za nezakonito pridobljen denar, je še pojasnil Uskok.