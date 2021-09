Na Hrvaškem pet mladoletnikov trčilo v svetlobni drog, avtomobil popolnoma zgorel

Sreča v nesreči je bila, da se je mimo peljal mladi voznik, ki je takoj ukrepal. Po poizvedbah Dalmacije danas je mladenič ponesrečence izvlekel iz avtomobila, še preden so prišli gasilci in je vozilo nato "popolnoma pogoltnil ogenj" .

Mladoletni moški so se v drog cestne razsvetljave zaleteli pozno sinoči, 20 minut čez polnoč, v naselju Ninčevići pri Solinu, poroča hrvaški Jutranji list.

Na kraju je bilo 10 gasilcev iz društev Solin, Klis in Vranjic s tremi vozili. "Med nesrečo je v avtomobilu zagorelo, okoliški gozd in vegetacija sta bila ožgana. Zažgane je bilo okoli 400 kvadratnih metrov površine," so po navedbah Dalmacije danas v dopoldanskem poročilu zapisali predstavniki Gasilske zveze Zagrebške županije.

Policisti še preiskujejo vzrok in okoliščine nesreče, so sporočili hrvaškim medijem predstavniki s splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Po neuradnih informacijah Slobodne Dalmacije je vozil 16-letni mladoletnik, eden od potnikov je star 14, preostali trije pa 17 let. Ponesrečili so se z osebnim avtomobilom znamke Renault brez registrskih tablic, vozilo pa ni imelo niti veljavnega prometnega dovoljenja.