Na Hrvaškem pogrešajo 44-letnega slovenskega državljana

V času, ko so 44-letnega Gregorja Jesinovca nazadnje videli, je bil oblečen v belo majico s kratkimi rokavi in napisom Mustang. Imel je modri spodnji del trenirke in svetlomodre natikače.

Visok je 184 centimetrov in plešast. Ima zelene oči in je bolj suhe telesne postave. Na levi nadlakti ima vtetovirano bodečo žico, oba palca na rokah ima poškodovana, so še navedli.

Izginotje slovenskega državljana je v pristojnosti policijska uprave hrvaške Istre s sedežem v Pulju. Vse, ki imajo informacije o pogrešanem, pozivajo, naj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 192. Informacije je možno posredovati tudi na elektronski naslov nestali@nestali.hr.