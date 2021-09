Na Hrvaškem pridržali Slovenca s tremi promili alkohola v krvi

Okoli polnoči se je 67-letni Slovenec peljal z avtomobilom s slovensko registracijo iz Buj proti Umagu. V naselju Petrovija je zapeljal s ceste in nato nadaljeval kar po zemlji, dokler se avtomobil ni ustavil v blatu, so zapisali na spletni strani istrske policije. Namerili so mu 2,97 promila alkohola v krvi.

Voznika so pridržali do streznitve, prijavili pa ga bodo tudi sodniku za prekrške (slika je simbolična).

Voznika so pridržali do streznitve, prijavili pa ga bodo tudi sodniku za prekrške. Hrvaški zakon o varnosti prometa na cestah predvideva med 10.000 in 20.000 kun (med 1.333 in 2.666 evrov) denarne kazni ali zaporno kazen do 60 dni za voznike, ki imajo v krvi več kot 1,5 promila alkohola.