Na Hrvaškem prijeli tihotapce tobaka iz BiH v Slovenijo

Osumljence, ki so stari od 32 in 57 let, so ovadili hrvaškemu uradu za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) zaradi kaznivih dejanj, ki so jih storili kot člani kriminalnega združenja, ter zaradi izogibanja carinskim dajatvam in nedovoljene trgovine.

Uskok je začel preiskavo proti 13 osebam, ki naj bi med septembrom lani in 27. aprilom letos v najmanj 80 primerih iz BiH pretihotapile več kot 27.300 zavojev cigaret, ki niso imeli trošarinskih znamk. V najmanj 14 primerih so več kot 5200 zavojev cigaret pretihotapili v Slovenijo. Sumijo, da so člani skupine oškodovali državni proračun za skoraj 5,9 milijona kun (786.000 evrov) ter nezakonito zaslužili več kot 3,5 milijona kun (500.000 evrov).

Tri člane skupine sumijo, da so v treh primerih aprila in maja letos iz Slovenije na Hrvaško pretihotapili tudi najmanj 450 kilogramov aromatiziranega rezanega tobaka, ki so ga nabavili v drugih državah članicah EU. Tako so oškodovali državni proračun za najmanj 396.000 kun (53.000 evrov), s prodajo tobaka na črnem trgu pa so pridobili 49.500 kun (6600 evrov), še navaja Uskok.

Med policijsko akcijo Nicotiana 4 so zaplenili več kot 4000 kilogramov tobaka in več kot 1100 zavojev cigar, pa tudi opremo za rezanje tobaka. Zaplenili so še štiri avtomobile, ki so jih uporabljali za tihotapljenje blaga. Del tobaka in opreme so zaplenili tudi na območju Slovenije, je objavila koprivniško-križevška policijska uprava na svoji spletni strani. Osmerica prijetih članov skupine je v priporu, preostalih pet je za pravosodje nedostopnih, so dodali.